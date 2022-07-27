精密零組件整合製造廠千附精密(6829)股東常會通過配息約3.63元，今（27）日以69元參考價除息交易。千附精密1日下探69.5元的上櫃新低，近期持續低檔盤整，今日開高後走揚1.74％至70.2元，填息率約33.33％，早盤維持約1.5％漲幅，於填息路上穩步前行。

2020年7月成立的千附精密為千附(8383)子公司，前身為千附旗下的精密科技事業部門。千附為提高競爭力及經營績效，同年10月將精密科技事業分割移轉給千附精密經營，主要提供光電顯示器設備、半導體設備、國防、航太零組件等精密零組件的整合製造服務。

千附精密2022年首季營運淡季不淡，營業利益1億元，季增達41.53％、年增達67.03％，改寫歷史次高。配合匯兌收益帶動業外收益躍增助攻，稅後淨利0.96億元，季增達54.43％、年增達94.79％，每股盈餘（EPS）1.74元，雙創歷史新高。

千附精密6月自結合併營收1.61億元，雖月減9.97％、仍年增8.85％，創同期新高。合計第二季合併營收4.94億元，季減0.83％、年增2.75％，創同期新高、歷史第三高。累計上半年合併營收9.92億元、年增達21.7％，續創同期新高。

展望後市，雖然全球持續面對疫情及通膨升溫影響，國防產品受客戶鈦鑄件來料中斷影響，整體需求仍偏保守看待，但光電半導體產品需求穩健成長，且各項新增製程逐步獲得客戶認證，千附精密預期今年營運仍可維持穩定成長。

法人指出，千附精密今年面板零組件訂單能見度優於去年、可望維持成長，半導體設備受惠產業市況暢旺，訂單能見度良好、展望樂觀。國防訂單為穩固長單、訂單維持穩定，航太訂單需求亦見緩步復甦，今年可望優於去年，整體而言看好今年營收成長15～20％。