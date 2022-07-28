智伸科去年營收及獲利雙雙創史上新高，每股配現金股利5.0元，28日除息，參考價159.0元。智伸科預期，大陸推新能源車下鄉、購置稅減半等優惠政策，可帶動汽車零組件客戶拉貨力道，加上醫療及電子兩事業出貨也增長，開盤2分鐘，即完成填息，最高曾達172.0元。

智伸科6月營收8.04億元，月增13.78％、年增9.91％；上半年合併營收46.28億元、年增2.71％，雙雙創同期新高。

大陸為了振興經濟，推出新能源下鄉政策及購置稅減半徵收等優惠措施，智伸科預期，第三季起，汽車零組件出貨可望增長，加上醫療、電子兩事業訂單也增長，第三季業績可望超越去年同期，看好下半年營運優於上半年。

智伸科2020年正式併購旭申國際，不單合併營收增加，也藉由旭申而打入特斯拉電動車零件供應鏈體系，被視為特斯拉電動車概念股。特斯特近期公布第二季財報，表現優於市場預期，日系外資出具最新報告將智伸科列入買入評級，智伸科近期股價相對大盤抗跌，股價迭有表現。