終端需求疲弱，除手機、顯卡、甚至商務/電競NB零組件砍單頻傳，伺服器也傳出新平台訂單遞延，近期銅等金屬材料價格大跌，不僅品牌/代工廠要求零組件廠降價，大陸廠為拚現金砍價搶單，致使國內銅箔基板/PCB、散熱等零組件廠等面臨「訂單不振、報價下滑」雙重夾擊，讓下半年營收及獲利蒙塵，部分零組件廠坦承，此次產業調整還看不到盡頭，比2008年還冷。

通膨升息致使消費緊縮，智慧型手機、顯卡及NB均面臨高庫存去化緩慢，品牌/代工廠砍單從手機、顯卡、TV、消費性NB一路蔓延至商務NB/電競NB，終端產品需求幾乎是全面吹寒風，不少品牌廠新品紛紛延後上市，包括：庫存嚴重的顯卡出現兩大GPU晶片廠NVIDIA(輝達)及AMD(超微)帶頭下殺MSRP(官方建議售價)，並遞延次世代顯卡新品發表時程，伺服器也因新平台延後訂單遞延，目前除主攻車用的零組件廠及蘋果iPhone供應鏈因新機上市挹注，勉強為第3季到第4季旺季生產帶來支撐，不少零組件廠趕完4月及5月中大陸封城停工積欠訂單後，7月中下旬開始面臨訂單下滑壓力，讓往年零組件廠藉由新品拉升ASP期待落空，不少零組件廠表示，此次是電子產業傳統傳統旺季罕見的寒冬。

除終端需求冷颼颼，原本零組件廠預期銅等金屬材料價格大跌提振下半年的毛利率及獲利，未料品牌廠一方面砍單並降價促銷清庫存，另一方面因銅等上游原物料價格崩跌，品牌/代工廠施壓零組件廠降價，加上大陸堅持清零政策，重創消費市場信心，爛尾樓事件延燒，金融體系緊縮，大陸銅箔基板/PCB、散熱元件、連接器/端子、被動元件及部分半導體元件廠為維持稼動率拼現金砍價搶單，致使國內相關產業零組件廠面臨「訂單不振、報價下滑」雙重夾擊。

據了解，在訂單大減及高庫存壓力下，大陸跨產業零組件廠報價降幅多在10%到15%，手上庫存滿滿的零組件通路商降價幅度更高，多自20%至25%起跳，甚至部分半導體元件價格自砍30%到40%，迫使國內相關產業零組件廠為保訂單不得不跟進降價，不僅提振下半年毛利率及獲利希望落空，還面臨陷入力保毛利率及獲利的困境。

由於美國等主要國家因應通膨自3月起加速升息，升息所產生的貨幣緊縮乘數效果將於今年第3季末、第4季初陸續顯現，但美國及歐洲等地區CPI(消費者物價指數)仍處於近40年高峰，歐洲及美國升息腳步至今未止，俄烏戰爭也未見盡頭，庫存調整何時結束仍是未定之數，加上大陸經濟狀況不佳，金融緊縮壓力浮現，大陸廠拼現金求生存，部分零組件廠坦承，此次產業調整還看不到盡頭，比2008年還冷。

隨著訂單趨緩，目前已有不少零組件廠開始鼓勵員工休假，大陸廠區做一休一、做一休二，並拉高手上現金部位，希望能撐過此次深不見底的景氣嚴冬。