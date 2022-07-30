ESPN Sources: The NBA has opened an investigation into the Philadelphia 76ers for possible tampering and early contact centered on franchise’s summer free agency class of James Harden, P.J. Tucker and Danuel House. Sixers have begun cooperating with league on probe. Story soon. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基30日搶先爆料，NBA針對七六人在自由市場開啟後，可能涉嫌過早跟哈登、塔克、豪斯等球員接觸談判展開調查，目前七六人也準備配合聯盟相關調查，其中以哈登大幅降薪約1500萬美元續約動作最具爭議。

因為哈登突然無預警放棄下個球季球員選項的4700萬美元合約，改跟七六人續約1+1年，下個球季整整少了接近1500萬美元薪水，引發外界懷疑這只是哈登跟七六人籃球事務總裁莫瑞的陰謀，故意讓哈登先降薪，等到明年再簽至少5年頂薪合約補償。

不僅是哈登降薪續約七六人動作引發爭議，七六人火速簽下塔克與豪斯，也讓外界相當懷疑七六人是否提前跟兩人談好條件，其中塔克的經紀人僅在今年自由球員市場開放後1分鐘，就直接宣布跟七六人完成簽約協議，更讓外界感到詫異與懷疑。

隨著聯盟展開相關調查工作，接下來就看七六人的「掩蓋」狀況是否出現任何漏洞，以莫瑞向來老謀深算的姿態來看，聯盟或許無法真正調查出任何真相，這次的調查行動很有可能只是一種警告，間接告訴七六人不要太過刻意進行違法招募動作。