根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基30日搶先爆料，NBA針對七六人在自由市場開啟後，可能涉嫌過早跟哈登、塔克、豪斯等球員接觸談判展開調查，目前七六人也準備配合聯盟相關調查，其中以哈登大幅降薪約1500萬美元續約動作最具爭議。
因為哈登突然無預警放棄下個球季球員選項的4700萬美元合約，改跟七六人續約1+1年，下個球季整整少了接近1500萬美元薪水，引發外界懷疑這只是哈登跟七六人籃球事務總裁莫瑞的陰謀，故意讓哈登先降薪，等到明年再簽至少5年頂薪合約補償。
不僅是哈登降薪續約七六人動作引發爭議，七六人火速簽下塔克與豪斯，也讓外界相當懷疑七六人是否提前跟兩人談好條件，其中塔克的經紀人僅在今年自由球員市場開放後1分鐘，就直接宣布跟七六人完成簽約協議，更讓外界感到詫異與懷疑。
隨著聯盟展開相關調查工作，接下來就看七六人的「掩蓋」狀況是否出現任何漏洞，以莫瑞向來老謀深算的姿態來看，聯盟或許無法真正調查出任何真相，這次的調查行動很有可能只是一種警告，間接告訴七六人不要太過刻意進行違法招募動作。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。