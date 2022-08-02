政伸(8481)2022年第2季因主要客戶受封控影響拖累出貨，業績保守以待，不過，第3季在主要客戶恢復正常生產，加上運動器材貼標開始放量，營收及獲利可望聯袂恢復正常軌道。2022全年度本業獲利有望持續成長，2023年仍將維持成長腳步不斷。

展望2022年度，政伸自行車貼標出貨維持高檔水準，在高爾夫球桿貼標成長帶動下，本業獲利可望持續成長，不過，受到2021年有業外把基期墊高影響，整體獲利預期將呈現微幅衰退。

政伸商品以應用領域主要為自行車貼標、自行車零配件貼標、運器材貼標及其他產品貼標，主要功能為美化各類產品，提高產品附加價值。主要客戶包括巨大、美利達、愛地雅、迪卡儂、明安等國內外知名自行車及運動器材客戶。

自行車產業需求度維持高檔，外加產業滲透率增加，法人預估，2022全年度政伸自行車成車與零配件貼標營收可望微幅成長，受惠高階產品比重提升及客戶滲透率持續增加，2023年自行車成車與零配件貼標業務成長腳步持續。

政伸運動器材貼標產品包括高爾夫球頭、鋁棒與健身器材等。搭上高爾夫球產業熱潮，法人預期，政伸運動器材貼標2022全年度營收年增在6%附近，2023年在高爾夫球桿貼標持續成長，加上商用健身器材挹注，此業務年度營收年增可望達1成左右。