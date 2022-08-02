徐姓男子將鄒姓高中生的愛車竊走。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

員警當場逮捕徐男。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗分局第三組巡佐王國俊一路尾隨徐姓竊嫌。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

影》高中生心愛自行車失竊20小時 休假警眼尖幫尋回

苗栗市鄒姓高中學生的高檔自行車日前失竊，苗栗警察分局巡佐王國俊在休假期間，眼尖發現33歲徐姓男子竊走高中生的愛車，並依竊盜罪嫌將徐移送法辦，歷經愛車失蹤20小時後失而復得，鄒姓高中生開心的在臉書貼文道謝。

根據了解，鄒姓高中生7月28日16時40分許，騎自行車至苗栗市為公路、復興路口旁球場練球，自行車停放在路邊車棚，打完球發現自行車不翼而飛，隨後到苗栗分局北苗派出所報案請求警方協助。

鄒姓高中生原以為愛車就此找不到，沒想到休假外出的苗栗分局第三組巡佐王國俊，在苗栗市為公路、社寮街口，發現徐姓男子衣著不整，騎乘高檔自行車顯不搭配，確認後發現就是鄒姓高中生的自行車，王國俊尾隨一陣子後，並通報北苗派出所派員攔查，依竊盜罪嫌將徐男移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗分局呼籲民眾，機車忘拔鑰匙、自行車未上鎖，是目前遭竊最大原因，也都容易給宵小可趁之機，另外應盡可能將車輛停放在燈光明亮或有監視器處所，以降低遭竊風險，車輛停放後要檢查車鑰匙有無隨身帶走且應加裝大鎖，多一道關卡，就能降低成為歹徒下手目標。民眾若發現不法，請立即打110報案專線。