美國眾議院議長裴洛西訪台引發市場憂心台海緊繃局勢升溫，台股加權指數2日重挫234.46點。金管會對此表示，亞股2日普遍下跌、台股跌幅介於中段，信用交易狀況及整戶擔保維持率維持穩定，今年以來跌幅亦介於國際主要股市之間。

同時，金管會亦緊盯國銀對中美曝險狀況。據銀行局統計，國銀截至6月底對美國曝險達2兆215億元、月增876億元，為新台幣貶值所致。而國銀截至5月底對中國大陸曝險為1.23兆元，占去年底決算後淨值4.08兆元比率為30.2％。

台股加權指數2日開低挫跌，一度重挫318.23點至14851.37點，終場下跌234.46點、收於14747.23點，跌幅1.56％。證期局副局長張子敏表示，台股跌幅高於新加坡0.17％、南韓0.56％、日本1.44％，但低於上海2.25％及香港2.58％，表現介於中段。

而台股加權指數今年截至8月1日跌幅17.77％，幅度高於日本2.77％、美國道瓊指數9.74％、上海10.44％、香港13.81％，與南韓17.64％相當、優於美國那斯達克指數20.94％，整體表現仍介於國際主要股市之間。

信用交易方面，張子敏指出截至1日融資餘額1910.3億元，信用交易占台股大盤成交值比重6.54％，表現維持正常。整戶擔保維持率為165.04％、追繳金額為0.09億元，表現亦維持穩定。據證期局統計，台股整戶擔保維持率6月以來均在150％附近上下波動。

庫藏股實施狀況方面，據證期局統計，今年以來截至7月31日，上市櫃公司實施庫藏股共68件，其中24件仍在執行中，包括上市13件、上櫃11件，預定最大可買回金額約120億元，後續狀況將持續滾動修正。