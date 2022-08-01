伊雲谷(6689)執行長蔡佳宏指出，今年持續在雲端服務拓展，第一季雲端服務營收占比拉高到85％，存儲商品去年因Chia幣帶動銷售長紅，第一季營收比重降至15％，今年全年產品營收比重與第一季差異不大，而低毛利的存儲產品下降，今年毛利率優於去年，在雲端服務營收維持雙位數成長，下半年營收優於上半年，2022年營收維持百億元為目標。公司明天召開上市業績說明會，預計9月中旬上市。

伊雲谷目前主要業務為雲端服務及存儲商品經銷，且為AWS大中華區首家榮獲最高等級「AWS核心級服務合作夥伴」、大中華區最大AWS MSP（雲端託管服務提供者），透過專業能力、產品廣度、區域布局三角策略同步發展。

伊雲谷以雲端原生起家，專注解決客戶上雲評估、搬遷、顧問諮詢、規畫遷移、託管、技術支援、最佳化等基礎建設服務，並針對企業不同應用面與服務業態，提供包含ERP企業核心系統雲端化、CRM雲端服務系統，AI人工智慧與資料數據分析等解決方案，以及OT營運科技與資安、永續減碳等一站式多元解決方案。

該公司2014年起即獲全球最大雲端運算服務供應商AWS手把手傳承原廠專業技術，並陸續攜手全球ERP系統領導品牌SAP、全球企業軟體供應商領導品牌甲骨文（Oracle）、全球客戶關係管理領導品牌Salesforce，與公司自行研發且擁有多項專利Atlas雲管理平台提供多雲服務解決方案。

至今已服務涵蓋公部門、媒體、遊戲、金融、科技、零售、電商、製造、新創等產業逾千家客戶群，積累豐富的跨產業服務實績；包括國內主要售票系統公司、瑞典跨國家具集團、香港大眾系統機關、菲律賓最大銀行等皆為伊雲谷服務客戶。

該公司2021年合併營收101.49億元、年增44％；累計稅後淨利為2.04億元，年增34％，每股盈餘為3.40元。去年產品營收比重來看，雲端服務占比65％、存儲商品35％，主要Chia幣挖礦帶動，今年第一季存儲商品比重已經降為15％，預料全年也維持在這個比重，而存儲商品毛利低，雲端服務營收維持3成以上成長，有望提高整體毛利率表現。

隨著後疫情時代持續加速全球雲端與數位轉型發展，強化雲端大數據分析、物聯網及智慧製造等應用技術，伊雲谷挾AWS原廠專業認證核心級服務合作夥伴之姿，以堅強顧問服務化身雲端專業管家，協助客戶迅速搬遷上雲、進行雲端佈署，並在大中華與東南亞地區等潛力區域不斷加強布局。尤其東南亞市場今年沒有因為疫情成長力道減緩，東南亞將成立第二研發中心，持續擴大海外營收占比。

該公司2021年已經有超過千家客戶，創造高達95％客戶續約率及近125％淨收入留存率；隨著雲端需求持續增加，2025年目標累計服務用戶數4000家以上，客戶續約率高於94％，來自既有客戶不斷擴增淨收入留存率超過122％。