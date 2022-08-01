法務部台灣高等檢察署台中檢察分署首座「職場互助教保服務中心」8月1日正式揭牌營運。（張妍溱攝）

推動公部門員工托育服務，法務部台灣高等檢察署台中檢察分署首座「職場互助教保服務中心」今天正式揭牌營運；為歡迎幼兒們入讀，法務部長蔡清祥親自南下到該中心與小朋友互動，表達歡迎之意，並陪幼兒們玩積木展現親和一面，希望小朋友在該中心快樂學習。

法務部長蔡清祥說，法務部所轄共規劃設置15處教保中心（招收506名），另設置2處非營利幼兒園（招收165名），北中南共可招收幼生達671名，為員工及廣大民眾提供更便利、優質的托育選擇。包括法務部長蔡清祥、台中高分檢檢察長張清雲、台中地院院長邱志平、台中地檢署檢察長郭永發等人均到場參加。

台灣高等檢察署台中檢察分署委託台中市蒙特梭利教育基金會，經營職場互助教保服務中心，預計招收30名幼兒，目前有6名專業幼教師，除提供員工子女使用，也開放其他民眾申請，減輕家長負擔。台中高分檢表示，「職場互助教保服務中心」收費第1胎月繳2000元、第2胎月繳1000元、第3胎以上免費，

台中高分檢指出，首座「職場互助教保服務中心」採蒙特梭利教保模式，是2-6歲學齡前幼教機構，中心空間明亮，有全新獨立空調，規劃有活動區、廁所及配膳室等，另裝設紫外線殺菌設備、門禁設置、錄音錄影監視設備與消防救助袋等，提供幼兒一個更安全舒適的成長環境。