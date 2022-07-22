法務部檢察官人事審議委員會22日討論調升一審主任檢察官名單，通過調升偵辦康友炒股案的台北地檢署檢察官林錦鴻等25人為一審主任檢察官，其中北檢推薦6人全上榜，期別最低的49期、50期各有5人，人數最多，顯示法務部人事任命以「年輕化」等因素考量。

法務部每年調升一審主任檢察官，因僧多粥少，競爭激烈，是法務部重要人事作業之一，法務部今年核定25個缺額，檢審會9名民選委員先從各地檢署的推薦檢察官名單進行討論，經五輪投票後共同推薦 38 人名單，供法務部長蔡清祥圈選25人。

檢審會通過調升一審主任的25人，均為各地檢署票選出來的菁英，都具有偵辦過重大案件的資歷，其中北檢推薦6人全上榜，期別由41期至50期，期別最低的49期、50期各有5人，人數最多。顯示法務部的人事任命以「年輕化」考量。

25人名單如下：

台北地檢：林錦鴻(47)、陳照世(49) 、劉怡婷(49)、黃嘉妮(46)、 白勝文(48)、王如玉(48)

新北地檢：蔡妍蓁(48)、劉恆嘉(48)

士林地檢：劉建志(50)

桃園地檢：廖晟哲(50)、廖榮寬(50)、周欣蓓(49)

新竹地檢：邱志平(48)

苗栗地檢：廖倪凰(50)

台中地檢：楊植鈞(48)、張聖傳(44)

彰化地檢：賴政安(44)

南投地檢：張鈞翔(49)

雲林地檢：黃立夫(47)

嘉義地檢：李鵬程(41)

台南地檢：黃銘瑩(44)、劉修言(49)

高雄地檢：廖偉程(46)、鄭博仁(47)

橋頭地檢：蘇恆毅(50)

檢審會法務部調升一審主任