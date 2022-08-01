製鞋訂單能見度看到第3季，在美國返校季消費正向下，國內法人預期，製鞋業第4季業績仍可望保持成長，並維持豐泰(9910)、鈺齊-KY(9802)買進的評等，不過，今日製鞋族群空方壓力仍占上風，豐泰、鈺齊-KY跌幅約2~3%，僅寶成(9904)逆勢上漲1%左右。

雖然目前歐、美通膨仍在高點，但受惠旅遊和外出需求不斷增溫，鞋類及登山等戶外活動需求強勁，Skechers仍小幅上調營收展望，而VF微幅下調展望主因為強勢美元影響。法人指出，現階段還沒看到中高價位消費力道轉弱的跡象，中高價品牌消費者仍在持續消費，依品牌整體庫存來看還算健康。另外，品牌2H22漲價計畫不變，可以看出末端消費成長未變。

豐泰第2季合併營收24.76億元、年增25.72％，稅後盈餘26.06億元、年增52.42％，EPS 2.95元，均創單季新高。上半年合併營收471.58億元，年增20.81％，均創新高，自結稅後盈餘46.56億元，年增39.35％，EPS為5.28元，創同期新高。

鈺齊-KY第二季合併營收62億元，季增36.9％，年增78.2％，稅後盈餘9.54億元，年增約6.36倍，EPS 5.12元，優於去年同期0.7元，創單季營收、獲利及EPS新高。上半年合併營收107.27億元，年增55.5％，稅後盈餘14.98億元，年增2.29倍，EPS為8.06元，高於去年同期的2.45元，創同期新高，並超越2019全年的7.81元。