全球第二大處理器公司超微（Advanced Micro Devices,AMD）即將於8月2日盤後發布第二季財報。該公司上周五股價漲逾3%，帶動其市值超車處理器一哥英特爾，投資人將密切關注超微本周發布的成績單能否給這波升勢增添更多火力。

●華爾街預期

華爾街預估超微第二季營收為65.3億美元，較去年同期成長69%；預估超微第二季每股盈餘為1.03美元，較去年同期成長64%。

相較之下，上周全球處理器晶片龍頭英特爾公布第二季營收年減22%，為153.2億美元，遠不及市場市場預期的179.2億美元，並為連續第7季下滑。虧損達4.54億美元，表現遠不及去年同期的獲利50億美元。經調整後每股盈餘為29美分，遠落後低市場預期的79美分。

此外，英特爾以經濟活動和公司執行力「突然迅速下滑」為由，對本季給出了意外保守的預測，並下修全年展望。該公司預估第三季營收介於150億～160億美元，每股盈餘為35美分，遠不及市場預估的營收186.2億美元、每股盈餘86美分。

英特爾將全年營收預測從760億美元下修至介於650億～680億美元，將全年每股盈餘預測從3.6美元調降至2.3美元，落後市場預估的營收734.4億美元、每股盈餘3.42美元。

●分析師評價

根據Refinitiv上周發布的數據，市場普遍給予超微「買進」評級，包括有9個分析師喊「強力買進」、19位給出「買進」評級、13位建議「持有」，以及僅有1位分析師喊「賣出」。分析師給出的長期目標價中值為120美元，意味著看好超微股價與7月25日收盤價相比還有約36%的上漲空間。

上周五超微股價上漲3.05%，收在94.47美元，市值來到1530.89億美元。同一日，英特爾股價大跌8.56%，收在36.31美元，市值跌至1484.72億美元。

儘管經濟衰退的擔憂揮之不去，但放空超微的空軍氣焰已經大幅降溫，多頭認為超微股價遭到低估。可能就是這樣的看法帶動了超微股價自7月初觸及的低點反彈漲了25%。超微最近幾個季度以來的營收均強勁增長，且可望持續保持下去。

超微在5月初公布的第一季營收年增71%，為58.9億美元，優於市場預期的55.2億元，並首次突破50億美元大關，創下歷史新高。第一季經調整後每股盈餘年增117%，為1.13美元，亦超出市場預期的91美分。

此外，超微預估第二季營收為65億美元加減2億美元，並將全年營收預測從215億美元上修至263億美元（成長約60%）。

根據線上交易公司IG集團的市場信心數據，截至7月25日，94%持有超微部位的客戶預期短期內這檔股票會上漲，只有6%的持倉客戶預期超微股價短線會下跌。