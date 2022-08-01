傳統旺季來臨，且半導體缺料問題緩解，台達電(2308)董事長海英俊表示，第3季就季節性是比較好的季節，整體來看，第3季及第4季都還不錯，希望下半年會比上半年好，多家外資在台達電法說會後出具最新報告多正面看待台達電前景，台達電今天盤中股價逆勢上揚。

大陸華東地區自5月中解封復工，且半導體元件供應趨於正常，電動車等零組件出貨暢旺，台達電第2季業績表現出色，累計上半年合併營收為1725.34億元，年增14.07%，營業毛利為489.82億元，年增8.16%，合併毛利率為28.39%，年減1.55個百分點，營業淨利為171.23億元，年增5.17%，營業淨利率為9.92%，年減0.84個百分點，稅後盈餘為136.86億元，年減3.41%，每股盈餘為5.27元。

展望第3季，海英俊表示，第3季就季節性是比較好的季節，第4季一般會比第3季低一點，但整體來看，第3季及第4季都還不錯，我們上半年有達到雙位數成長，希望下半年會比上半年好。

台達電法說會後，多家外資出具最新報告均正面看待台達前景，2家美系外資給予「建議買進」評等，其中1家目標價為320元，1家為反應2022年到2024年預估營收規模，將目標價上調至312元，1家美系外資則給予「買進」評等及目標價350元。

亞系外資最新報告指出，儘管全球需求疲軟，但我們預期台達將因雲端及汽車強勁需求，以及短期被壓抑的訂單需求有相對更好的元件供應增長，且銷售組合更平衡，我們將2022年每股盈餘提高6%以反應強勁的第2季業績，維持「優於大盤表現」評等及目標價280元。

兩家日系外資分別給予台達電「優於大盤表現」及重申「買進」評等，其中1家目標價從280元上調至300元，另一家雖然將台達2022年獲利調降4%，但目標價上調至307元。