近週黃金期貨上漲1.34%至1750.3美元，重新站回1750美元關卡，但富時黃金礦脈指數仍下跌1.13%。金價上漲的主因是聯準會主席鮑爾稱未來升息腳步可能放緩，此外，美國GDP在第二季再次陷入衰退，也確實顯示聯準會可能有降低升息步伐的可能性，帶動美元、美債殖利率回落，金價反彈。

針對金價近期反彈，富蘭克林證券投顧分析，聯準會主席鮑爾一席偏鴿派的談話內容可能使市場開始預期聯準會最鷹派的時機已經過去，進而可能拖累美元、美債殖利率在短線上回落，也為黃金帶來反彈空間。然而，中印等國因各自的政策而可能使需求減少、平衡通膨率近期也出現明顯的下滑，此外，美元即使回落，短期內可能仍難以看到跌破100關卡的可能性，這些因素仍將抑制黃金的反彈力道。

從技術面來看，黃金陸續跌破1900、1850、1800、1750美元等關卡後，這些價位將從支撐轉為壓力，而1700美元關卡則是2020年疫情爆發後在主要央行大舉寬鬆下所突破的重要關卡，若跌破1700美元，形同回吐所有央行寬鬆刺激以來的漲勢，同時也築成了巨大的雙重頂頭部型態，中長期可能不利於金價表現，而短期內儘管黃金可能會出現一波跌深反彈的走勢，但在多空仍交雜下，金價震盪難免，短線的上漲仍先視為反彈，尚未進場的投資人可先保持觀望，已進場者則建議做好金價將持續震盪的準備，並逢反彈適度調節。