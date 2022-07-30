TRASH出道13年今晚首辦大型演唱會。（華納音樂提供）

TRASH出道13年今晚首辦大型演唱會。（華納音樂提供）

TRASH出道13年今晚首辦大型演唱會。（華納音樂提供）

TRASH出道13年今晚首辦大型演唱會。（華納音樂提供）

TRASH樂團今（30日）起連2天在北流舉辦出道13年首場大型演唱會「Holy Trip! 精神時光屋」，滿場5000名歌迷難掩激動情緒，主唱阿夜感動說：「這一刻讓大家久等了，這場演出（因疫情）延期2個月，現場一定有很多人經歷非常多磨難，想跟大家一聲，恭喜你們都堅持住了，來到一場超屌的演唱會，今天我們把北流給掀了。」

TRASH回顧曾走過的低潮，團長頤原在充滿憂傷氣氛的〈離開台北〉開頭，小露一手地彈奏起鋼琴，4位團員各自分享首度登上大型專場舞台心得，阿夜透露從準備《Holy Trip!》專輯就開始期待這場演出，「整整1年時間，中間經歷了好多次疫情，只能說，這一刻終於來了」，除了媽媽跟姊姊到場支持，阿夜不忘為已逝父親安迪留下一席座位，希望爸爸為他感到驕傲。

貝斯手博文透露彩排時看到舞台就覺得很猛了，團長頤原也分享：「今天我們的朋友、家人們幾乎都有到場，還有邀請的時候就買好票的，很感謝大家這麼挺。」正式演出前發生意外插曲，鼓手魁剛透露彩排前，試了很多次沒問題的升降台，竟突然沒有同步導致台上的鼓翻倒，所幸沒人受傷一切有驚無險，事後團隊拜拜祈求演出順利。TRASH樂團2晚演唱會預計吸引近1萬人欣賞，票房總收入逾1800萬。