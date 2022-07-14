從事搬運工作的徐姓男子，日前在大稻埕水門閒晃時，發現1名準備慢跑的女性，上前攀談搭訕，最後還摸了對方臀部一下，被害人氣得報警處理，士院開庭認為徐為一己私慾，以偷襲方式亂摸女性，依性騷擾防治法判處拘役45日，得易科罰金4萬5000元。

判決指出，被害女子有健身習慣，去年2月在大稻埕水門堤外自行車道跑步時，徐男見對方獨自一人便上前搭訕，被害人出於禮貌有簡短回覆，但徐後來問及「有沒有男朋友？」讓她覺得奇怪，因此決定跑開。

被害人跑沒幾步，突然發現右邊臀部被人碰觸，回頭查看發現徐就在她後方，女生氣憤質問：「為什麼摸我？」徐卻辯稱「不小心的！」輕浮回應讓被害人更加不滿，最後報警處理。

徐男開庭時，辯稱因為跑道對向可能有腳踏車及行人，所以他才會跟在女方身後，沒有繞開，所以在過程中才不小心碰觸。

合議庭審酌，一般人慢跑時，若發現前方有其他跑者，就算不會跑至對向步道，也會適時拉開間隔，且當時對向並無人車，適時穿過也是常人會採行的舉動，徐男辯稱無法超線、怕對面有腳踏車會撞到等等，顯係犯後卸責之詞。

判決指出，徐為滿足一己私慾，以瞬間偷襲造成被害人不舒服、驚嚇和受辱，明顯欠缺尊重他人身體自主權，且犯後否認犯行，亦未與被害人和解，依違反性騷擾防制法，判處拘役45天，得易科罰金4萬5000元。