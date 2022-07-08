台中市曾姓女護理師，竟朝1名剛出生28天男嬰施暴，不但拋摔害其頭撞工作台，當場顱骨骨折、出血，最後右側肢體障礙，一審依重傷害罪判她13年，護理師提上訴，二審認為她背棄職業倫理、非首次對嬰兒施暴，予以駁回，可上訴。

判決書指出，2021年5月間曾女上夜班幫男嬰餵奶，當時揮打男嬰頭部，期間還用毛巾包住頭部，以拍打、按壓方式，甚至抓起重摔至工作檯，導致男嬰顱骨骨折、出血等，翌日被日班護理師發現，男嬰頭臉變形送醫，家人報警。

台中市政府社會局並於2021年6月28日公告，曾姓女護理師對嬰兒有違法或不正當行為，經台中市家庭暴力及性侵害防治中心查證屬實，依違反《兒童及少年福利與權益保障法》公布其姓名。

判決書指出，一審審理時，曾女辯稱因工作時間長、家庭經濟壓力等因素，才情緒失控對男嬰做出不當行為，並坦承犯行，依重傷害罪判刑13年。男嬰家屬則希望重判，不希望類似悲劇再發生。

曾女上訴，二審辯稱自己不是故意對男嬰造成重傷害，請求輕判，二審法官認為，曾女手段殘忍，知道男嬰受傷，在交接班時於「嬰兒紀錄表」記載男嬰「臉頰不對稱」而延誤就醫，二審仍維持一審判決，依重傷害罪判13年徒刑。