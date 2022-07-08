法務部檢察官人事審議委員會8日開會，討論今年調升二審主任檢察官、及俗稱「三專生」的二審檢察官名單，檢審會通過台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍18人調升二審檢察官，另台灣高檢署張秋雲2人調升二審主任檢察官。這次調升二審檢察官共有7個地檢署襄閱主任，人數是近年最多。

調升二審主任檢察官2人：張秋雲(22期)、王金聰(27期)。

調升二審檢察官（俗稱三專生）18人：戴東麗(35期)、林映姿(37期)、張紜瑋(38期)、趙燕利(39期)、洪淑姿(39期)、黃冠運(40期)、張智堯(40期)、呂建興(40期)、樊家妍(40期)、黃彥琿(40期)、蔡英俊(40期)、林仲斌(40期)、王柏敦(40期)、陳玉萍(41期)、陳韻如(41期)、卓俊忠(42期)、葉建成(42期)、劉穎芳(43期)。

18人中包括台北、士林、台中、彰化、桃園、台南、橋頭7個地檢署襄閱主任檢察官，另台北地檢署有6名主任調升二審人數最多。