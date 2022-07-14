澎湃新聞報導，上海市氣象局14日透露，中午12時56分，上海徐家匯站氣溫來到40.6℃，成為當日最高值。

14日一早，徐家匯站就已超過35℃高溫線。11時，徐家匯站氣溫為38.8℃，比昨天同期高出近1℃。12時，徐家匯站以39.8℃高居大陸全國氣溫排行榜首位。雖然在13時被重慶奉節站超越，但不妨礙徐家匯站向歷史記錄發起挑戰。

正當準備見證歷史性時刻，上海氣溫慢慢退下陣來，中途略有波動。根據上海市氣象局「上海知天氣」APP，13時平均氣溫在40.4℃，14時為40.1℃。最終，上海今日最高氣溫定格在40.6℃，並未超越40.9℃的歷史最高值，歷史並列第三。

上海從有氣象記錄以來（1873年以來），總共出現了17個40℃以上的極端酷熱天氣，除了1934年有2天，從2000年以來，出現了15天，分別是2009年1天、2010年1天、2013年5天、2016年2天，2017年3天，2022年已有3天。

昨日（7月13日），上海最高氣溫衝至40.9℃，成為1873年徐家匯站有正式氣象觀測記錄以來的最高值，與2017年7月21日並列第一。上海史上第二熱為40.8℃，出現在2013年8月7日；排名第三位的是40.6℃，分別在2013年7月26日、2013年8月6日、2013年8月9日、2022年7月14日。

截至14日，上海今年已累計出現15個高溫日（≥35℃），發布10個高溫橙色預警信號、3個高溫紅色預警信號。7月5日至今，更是連續10天最高氣溫超過35℃，其中3天超過40℃，分別為7月10日、7月13日和7月14日。