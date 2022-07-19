需錢孔急！台電今宣布8月中發行2022年第四度無擔保公司債188億元，受到升息衝擊，10年期最高利率達1.85％，比去年0.6％足足高出1.25個百分點。由於7月電價漲幅遠遠不足成本，電源開發計畫又得砸大錢，在「入不敷出」下，預計第四季還要再發1到2次債券。全年如到6次，將追平馬政府2013年油電雙漲時的次數，總金額則恐超過850億，創近年來新高。

台灣今年升息1碼半，也就是調高0.375％，基準利率來到1.5％，這也帶動公司債利率。以台電10年期公司債利率來說，去年僅僅0.6％，今年初前兩次決標最高也只有0.9％，哪知下半年風雲變色。

台電主管表示，俄烏戰爭爆發，國際因應通膨進入升息循環，導致7月第三次公司債10年期利率飆到2％。當時標售面臨央行要升息，競標的券商、銀行、保險公司縮手，導致利率大幅走高。這次因確定央行只升半碼，到9月前都不會開會，所以10年期有略降到1.85％，但對比過去，還是相當高。

即使如此，金主下半年還是偏愛短期公司債，以這次台電共發行3、5、7、10年四種年期公司債、利率1.49％到1.85％之間。最多的是5年期共發80億，超過總發債的42％。而10年期僅發32億、7年期發31億，是最少的兩種。台電直言，年期反應市場的偏好，在升息趨勢下，手握資金的投資人現在不喜歡抱太長天期的債券。

發公司債就是一種「調頭寸」概念，借長還短(商業本票)。目前台電電源開發計畫一件件，像是正在進行的興達電廠燃氣機組更新改建、林口電廠更新擴建、大潭電廠增建燃氣複循環機組發電，這次借的188億元，就是要支付相關工程款、買設備的錢。

為持續開發多元電源及電網，確保穩定供電，台電預計在夏月電價過後，10月起的第四季，再發1到2次。其根源就是發電燃料價格爆棚，可7月電價卻僅漲8.6％，入不敷出關係。台電無奈，即使要花較貴利息錢，也不能不借，畢竟財務壓力很大。

2020年台電公司債共發了841億，創下近年來新高紀錄，主因是電價沒漲。而今年雖有漲價，卻更慘是流血在賣。今年至8月，台電共4次發債，籌了574億，如果再發2次，台電直言，總金額可能超越前年。

台電指出，所發公司債都採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。