2018年參選台北市議員的愛國同心會成員張秀葉，用一桌8000元的免費餐飲招待選民，最高法院駁回上訴，將張女依違反選舉罷免法之行求不正利益罪判刑3年5月，褫奪公權3年定讞。去年台灣高等法院審理時，她人不知去向未到庭，法官將她繳納的22萬元交保金沒入。

檢方起訴指控，愛國同心會黨主席周慶峻，推派該黨祕書長張秀葉參選台北市議員，但卻在2018年10月1日，以慶祝大陸國慶日名義，在台北市一家日本料理餐廳舉辦餐會，張女卻利用餐會造勢，在會場拜票，檢方偵結將張女等人起訴。

周慶峻及張秀葉分別被一審台北地院判刑3年6月、3年5月，案經上訴後，周在2021年6月16日死亡，二審台灣高等法院判決公訴不受理。

張女2019年9月19日遭台北地院裁定22萬元交保，並限制出境海、限制住居，去年8月23日高院進行準備程序，她未到庭只由法扶律師到庭陳述意見，律師表示，張秀葉沒有說什麼時候回國，之後張女仍未返國，經多次聯絡，並無訊息，法官裁定沒收她的保證金22萬元。

高院審結認為，張女所為施以不正利益雖僅為一桌8000元之免費餐飲，對價關係非鉅，但她為選舉之候選人，卻計畫性賄選，將她判刑3年5月，張秀葉不服判決，上訴最高法院遭駁回確定。

另張秀葉未報受理申報機關監察院許可，私設銀行專戶收受政治獻金17萬9000元及人民幣2000元，遭台北地院依違反政治獻金法之未經許可設立專戶而收受政治獻金罪判刑5月，可易科罰金，目前高院審理中。