中央銀行公布6月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額月減393億元至2兆9,347億元、創15個月新低，且已連續四個月下滑，累計落跑高達2,543億元，央行官員不諱言，自然人戶（散戶）因全球股市重挫及升息雙重影響，信心趨於減弱，在集中市場占比創27個月新低的56.3％。

根據央行統計，證券劃撥存款餘額去年5月站上3兆元大關，在連續12個月之後，在今年5月跌破3兆元，6月延續減少趨勢，月減393億元至2兆9,347億元、創15個月新低。央行官員說明，自然人戶在集中市場的占比，6月仍維持小幅減少，已連續四個月均下降，並來到56.3％的27個月新低。

統計並顯示，台股6月股價指數月平均重挫303點，來到15,889點、創17個月新低，日平均成交值略增30億元至2,280億元，月底融資餘額月減377億元至2,711億元、也是17個月新低。央行官員指出，6月全球股市均隨美股大幅震盪下跌，使得證券劃撥存款餘額續衰退，旬平均2兆9,786億元，為14個月新低，但下降金額已減緩至二位數的52億元，過去四個月均減少三位數。

央行官員表示，外資6月在台股賣超2,190億元，且根據金管會統計匯出資金25.37億美元，因此反應在外國人新台幣存款月減228億元，來到2,473億元，年增率更較上月大減9.72個百分點至11.05％。儘管如此，目前國內資金還是充裕不變，接下來8月、9月台股發放現金股利高峰期，也可望挹注股市資金動能，統計顯示6月約發放660億元，7月估計將比去年同期的2,500億元大幅增加。