中央銀行公布6月貨幣總計數，M1B及M2年增率雙雙下滑至8.08％及7.65％，各為109年6月及109年12月以來新低，央行官員表示，主要因外資淨匯出，以及放款與投資年增率下降之影響。

央行指出，6月證券劃撥存款餘額持續下滑，月底數為2.9347兆元，月減393億元，連續4個月下滑，而融資餘額月底數為2711億元，為今年以來首次跌破3000億元。升息影響股市交易，本國自然人比重在6月降到56.3%亦是連4降，為109年4月以來新低。

央行表示，M2年增率續降，主要是外資淨匯出，台股指數從6月的16808點，下跌至14826點；台股下跌外資在6月賣超台股2190億元，淨匯出25.3億美元。此外，放款與投資年增率在6月同步下滑，政府和民間部門同時下滑，在民間部門中，建築貸款和個人房貸都呈下降，而金融市場動盪及升息，銀行減持短票並在股市減少股市部位等。

至於外匯存款6月則是年增成長，年增率上揚到17.64%。

M2從存款變動來看，活期性存款年增率持續下滑，由5月7.65％再下滑到6.43%，而定期及定儲性存款年增率亦呈下滑，為4.95%。但定存及定儲餘額仍呈月增，餘額為15兆3381億元、續創歷史最高紀錄。

央行指出，6月台股的現金股利發放約800億元台幣，今年股東會時間正常化，預估7月股利發放金額會比去年2000多億還多。