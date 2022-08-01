伺服器機殼廠勤誠(8210)今早股價重新站回7字頭，創1個半月新高。勤誠預計在本月中舉行法說會，揭示2Q財報以及H2展望。勤誠Q2合併營收27.82億元，季增33.19%，大幅改寫單季營收新高紀錄，法人估2Q毛利率將優於1Q，在2成左右。

勤誠嘉義新廠月產能則有機會在Q3達到8~10萬套，追上大陸廠規模(大陸兩廠的月產能各約10萬套)，另外，英特爾Eagle stream則有機會於Q4小量出貨，市場目前大多認為新平台貢獻較有機會於明年放大；法人估，勤誠今年營收可望維持雙位數增長。

勤誠2021年營收94.2億，年增24.9%，估今年將首度突破百億元，創歷史新高。勤誠的生產基地包括:中國昆山、東莞以及台灣五股和嘉義。過去5年營收複合成長率12.5%，而未來3年營收仍可維持年增雙位數。

勤誠表示，今年整體大環境對於雲端應用需求依然強勁，且公司目前生產回穩狀況優於預期，三廠優化措施亦進展順利，搭配客戶訂單需求旺盛，持續看好全年營運表現，下半年營收有望優於上半年。