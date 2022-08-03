晶圓代工廠茂矽(2342)受惠稼動率滿載及漲價效益顯現，2022年第二季歸屬母公司稅後淨利1.68億元、每股盈餘（EPS）1.08元，雙創近7季高點。累計上半年歸屬母公司稅後淨利跳增至3.01億元、創近12年同期高點，每股盈餘1.93元，則創近26年同期高點。

茂矽董事會通過2022年上半年財報，合併營收10.99億元、年增達23.66％，營業利益1.83億元、年增達近1.68倍，分創近10年、近15年同期高點，使毛利率28.76％、營益率16.69％，雙創近26年同期高點。

在營收規模及本業獲利同步登高，配合業外顯著轉盈挹注下，茂矽上半年業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利3.01億元、年增達3.48倍，創近12年同期高點，每股盈餘1.93元，則創近26年同期高點。

以此推算，茂矽第二季合併營收5.74億元，季增9.54％、年增達20.21％，創近10年高點。營業利益1.02億元，季增達27.53％、年增達73.08％，創11年半新高，使毛利率、營益率同步「雙升」至29.57％、17.9％，分創同期新高及次高。

在漲價效益、稼動率滿載帶動本業營運暢旺，配合匯兌收益帶動業外收益挹注助攻，茂矽第二季歸屬母公司稅後淨利1.68億元，季增達26.46％、年增達6.09倍，每股盈餘1.08元，雙創近7季高點，表現優於預期。

茂矽受惠車用二極體及金氧半場效電晶體（MOSFET）需求暢旺，國際IDM廠擴大釋單，在稼動率持續滿載及漲價效益顯現下，今年以來營運動能暢旺，第二季成長動能增溫。公司先前表示，目前整體訂單需求維持暢旺，第三季產能維持滿載。

茂矽絕緣閘雙極電晶體（IGBT）目前營收貢獻約3％，近期因中國大陸太陽能逆變器需求大增而面臨缺貨，預期下半年售價可望調漲。而的場截止絕緣閘雙極電晶體（FS IGBT）新產品正進行驗證中，預計本季小量試產、明年可望放量。

茂矽指出，車用二極體及金氧半場效電晶體（MOSFET）為今年成長主動能，看好今年相關營收貢獻可望較去年的11～12％一舉突破20％。法人看好茂矽今年營收成長動能增溫，有望年增雙位數百分比、挑戰2011年以來近11年高點。