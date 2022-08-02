億豐(8464)2022年第2季財報出爐，營收受惠客戶回補庫存及遞延出貨，營收達新台幣82.8億元，年增11.5%，毛利率持平，營業利益22.1億元，年成長13.2%，第2季的歸屬母公司業主稅後淨利為16.6億元，年成長35.6%，EPS5.66元，無論是營業利益、每股盈餘，皆創歷史新高。

2022年上半年，億豐合併營收為新台幣152.1億元，年增7%；若是採美金計算的合併營收，年增長則達4.8%。受成本逆風影響，毛利率較去年同期減少。上半年EPS10.8元，年增26.2%，。

展望下半年，億豐表示全球運力短缺，正使公司面臨嚴苛的跨國調度、交期拉長挑戰。交期不定可能使部分專賣客製窗簾的通路、設計師，減少銷售訂製框型百葉窗(Shutters)的意願。億豐正擴大墨西哥客製化窗簾產能、布建美國東岸分貨點，多方降低交期不定的衝擊。而平價的固定尺寸窗簾，則正逢全球通膨削弱消費者實質購買力；億豐已持續觀察，客戶庫存起伏，規劃相應策略。

第2季，億豐在業外損益方面，匯兌利益的額外挹注達新台幣2.9億元(去年同期為2.1億元的匯兌損失)，相抵緬甸終止委建合約產生的減損(新台幣1億元)，以及自行發現歐洲子公司營業稅報繳不足的主動回溯預提補繳(稅後影響數約新台幣1.2億元)，仍產生正面的貢獻。第2季的歸屬母公司業主稅後淨利為16.6億元，年成長35.6%，EPS5.66元。