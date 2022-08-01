光寶科(2301)將於8月16日除息，每股配息1.5元，光寶科預估，第3季可望季增年增，近期投信積極買超，今天投信再買超1813張，不過光寶科今天股價收低。

光寶科今年上半年合併營收達841.87億元，年增7%，營業毛利為158.44億元，年增8%，合併毛利率為18.8%，營業淨利為73.51億元，年增24%，為歷年同期新高，營業淨利率為8.7%，年增1.2個百分點，稅後盈餘為60.64億元，每股盈餘2.66元；公司董事會決議第2季每股配息1.5元。

光寶科董事會決議8月16日為除息交易日，8月18日到8月22日為停止過戶期間，除息基準日為8月22日。

展望第3季，光寶科總經理邱森彬表示，第3季可望呈現季增年增，且季增幅度有望優於第2季，第4季亦有機會維持季增。

近期投信積極買超光寶科，今天再買超1813張，累計自7月25日至8月1日共買超光寶科9403張。