台股上周重返1萬5000點，指數一周彈升0.34％，外資連續兩周轉為買超，貨櫃三雄中的陽明(2609)、長榮(2603)以及權值股的鴻海(2317)、台積電(2330)都是主要買超個股。

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總買進金額為3,157.70億元，總賣出金額為3,040.92億元，買超為116.78億元。今年年初至7月29日止，外資累計賣超為9,589.68億元。外資總持有股票市值為19兆1,107.45億元，占全體上市股票市值的40.97％，較7月22日增加1,197.78億元。

在個股買賣超部分，臺企銀(2834)居上周外資買超第一大個股，總計買超41,606張；陽明(2609)及長榮(2603)分居第二及第四，買超張數為34,675張及30,872張，權值股的鴻海(2317)及台積電(2330)買超32,124張及20,011張，居第三及第七。另外，汽車零組件耿鼎(1524)、東陽(1319)、堤維西(1522)都是外資買超前二十大個股，是外資較少見的買超對象。

賣超方面，力積電(6770)賣超62,451張排第一大個股，友達(2409)法說會看淡面板景氣，賣超50,018張居次，群創(3481)則居賣超第十七大個股，張數為7,603張，玉山金(2884)賣超32,590張排第三大，金融股富邦金(2881)、中信金(2891)及兆豐金(2886)也位居外資賣超前十大個股中。