半導體封測廠矽格（6257）公告第二季財報，每股淨利2.18元，季度營收及獲利表現均創新高。下半年因為消費性晶片生產鏈進入庫存調整，矽格透過產品組合調整因應市場變化，產能利用率可望維持高檔。

矽格公告第二季合併營收季增11.6％達51.54億元，較去年同期成長22.6％，毛利率季增2.3個百分點達32.7％，較去年同期提升2.1個百分點，營業利益季增23.2％達12.37億元，較去年同期成長35.2％，歸屬母公司稅後淨利季增20.1％達9.87億元，較去年同期成長44.1％，每股淨利2.18元。

矽格第二季合併營收、營業利益、稅後淨利均創歷史新高，累計上半年合併營收年增26.8％達97.74億元，歸屬母公司稅後淨利18.08億元，較去年同期成長45.5％，每股淨利4.00元優於預期。

矽格表示，第二季主要客戶訂單動能強勁，轉投資公司的國內外客戶下單也持續增加。在手機晶片封測訂單減少、網通及消費電子晶片封測訂單增加的情況下，整體營收仍較第一季成長，多家投資公司營收也創歷史高點，獲利因此優於預期。