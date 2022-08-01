美律(2439)第二季財報亮眼，第三季在耳機、揚聲器同步看增加，營收將會有2位數成長，惟第四季能見度有限，美系外資表示，美律目前尚未看到結構性的催化動能，故維持中立評等、目標價85元。

美律第二季營收80.04億元，季增加33%、年減少2%，單季稅後純益3.93億元，季增加257.2%、年增加254%，每股純益為1.84元；累計上半年營收140.22億元，年減少11.7%，稅後純益5.02億元，年增加277.4%，每股純益為2.35元。

美系外資表示，美律第三季看好在耳機、新手機揚聲器以及新品出貨下，前景依舊穩健，然而，美律對第四季認能見度偏低，主要是因一些耳機客戶預訂訂單已經轉為保守，故維持中立評等、目標價85元，因為尚未看到結構性的催化動能，也將美律2022年每股收益上調9%，以反映第二季的表現，但將2023年每股收益削減9%，主要因耳機市場的可見性縮短。

美系外資表示，美律第三季受惠耳機、揚聲器的帶動，營收季增、年增都將呈現雙位數增長，毛利率也同步持續季增、年增，惟第四季一些客戶(即遊戲耳機)已經轉向低能見度。展望未來，美律在平衡智慧手機揚聲器的訂單分配和定價，仍然面臨挑戰，其缺乏規格升級和激烈的行業競爭，再者，耳機、揚聲器的出貨量很可能容易受到宏觀逆風的影響。