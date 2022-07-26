瑞昱(2379)即將在本周四舉辦法人說明會，美系外資搶在法說前率先釋出三種可能，另外一方面，外資對瑞昱的網通產品升級潮以及產品多樣化仍給予肯定。

美系外資表示，瑞昱即將在28日(本周四)公布第二季財報表現，早在先前2月因為考量NB以及整體消費性市場疲軟，故當時已經將瑞昱評等由加碼降至中立。以目前市場來說，很大程度上已經消化了疲軟，而瑞昱的在基礎建設的升級潮一直到下半年依舊穩健，加上有產品多樣化的優勢，故第三季營收預估QoQ會呈現持平，比台灣同業好很多。

毛利率趨勢上，美系外資表示，預估第三季呈現QoQ衰退，但有鑑於規格遷移的商機，故依舊會高於Covid之前的水平(>45%)。

美系外資歸納瑞昱法說會可能釋出的3種潛在情景，情境一，第二季毛利率超過52%，第三季營收預估季增逾3%，毛利率範圍落在49~53%，則為牛市，股價上將漲5~10%。情境二，第二季毛利率落在49~52%，第三季營收預估落在季成長3%至下降3%，毛利率範圍為45~49%，則為基本狀況、股價將上漲0~5%。情境三，第二季毛利率低於49%，第三季營收預估季減逾3%，毛利率範圍為 41~45%，則恐為熊市，股價恐下跌0~10%。