美律(2439)今(29)日舉行法說，第二季獲利季增、年增大躍升，展望第三季，總裁黃朝豊表示，隨著第三季傳統旺季，看好耳機、揚聲器營收都將呈現雙增。

美律第二季營收80.04億元，季增加33%、年減少2%，單季稅後純益3.93億元，季增加257.2%、年增加254%，每股純益為1.84元；累計上半年營收140.22億元，年減少11.7%，稅後純益5.02億元，年增加277.4%，每股純益為2.35元。

展望第三季，黃朝豊指出，耳機產品隨著IC缺料狀況改善，加上TWS新品即將上市，將帶動稼動率提升，預計第三季耳機營收將雙增。從各品項年增幅來看，聲學耳機去年第三季未有新品上市，基期低，年增幅最高，其次為TWS、Gaming耳機。

黃朝豊進一步說，TWS市場成長率已經沒有過往高，目前高階產品仍可以保價，中低階產品價格則逐步往下。至於Gaming耳機，電競產業有循環周期，過去兩年疫情讓電競產品成長快速，而今年需求較為疲軟，成長性不及去年，預期今年業績持平去年，明年還看不清楚。

揚聲器方面，受惠手機新品開始出貨、先前大陸上海封城影響降低，推升組裝廠拉貨回溫，預計揚聲器第三季營收將呈現季增、年增，其中，手機揚聲器受惠美系客戶推出新機種，第三季會較第二季顯著成長，NB部分，因為目前需求疲軟，故業績呈現年減。