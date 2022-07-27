聯亞（3081）27日召開法說會，公布半年報，第二季營運順利從谷底回升，單季營收6.01億元，呈季增33％，受惠於營收規模放大，再加上匯兌利益1400萬元的挹注，帶動單季毛利率重返三字頭，來到32.57％，優於首季25.01％，惟與去年同期的43.92％相較，仍有相當差距。

經結算單季EPS0.98元，雖未能回到去年同期EPS1.16元相當的水準，但卻大勝今年首季的EPS0.22元，呈季增345％。

在第二季獲利加緊追趕下，聯亞今年上半年累計EPS達1.2元，平均毛利率為29.33％，惟與去年同期的EPS3.29元，毛利率49.1％，差距仍大。

聯亞表示，第二季營收回升主要是拜中國TELCOM的需求較上一季回升之賜，此外，消費性產品出貨持續增加也是重要原因。至於第二季毛利率僅32.57％，低於過去相同營收水準時的表現，主要是受到產品組合劣化的影響，其中尤以毛利率相對較低的PD產品占比大幅提升至30％-35％，相較於往年只占15％至二成的占 比，明顯增加許多。

就第二季營收組成，聯亞指出，TELCOM占35％-40％、DATACOM占15％-20％，消費性、工業及其他占35％至40％，其中10G LD占10％，25G LD占5％以下，EML6％-8％，矽光占總營收12％-15％，PD／APD占約30％-35％。

展望第三季，聯亞表示，今年第二季起，中國TELCOM產品需求已開始明顯回升，預期第三季仍會持續增加，另消費性產品的感測器和雷射的需求下半年也可以持續維持在高檔，綜此，聯亞內部目標期望今年第三季平均月營收可以維持在和今年6月2.12億元相當的水準。