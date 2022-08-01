IKKA-KY(2250)公布第二季自結獲利數字，單季合併營業損失0.07億元，合併稅前淨利0.17億元，累計上半年合併營業利益0.27億元，合併稅前淨利0.7億元，每股稅前盈餘2.59元。

IKKA-KY來自日本營收占比45％，另外，有自大陸、越南及馬來西亞廠貢獻，第二季因大陸封控加上日圓貶值影響營收，單季營收6.79億元，年減26.4％，是公司掛牌以來單季營收最低數字，本業小幅虧損0.7億元。不過，台幣貶值使得兌美元部分產生匯兌收益，單季稅前淨利0.17億元，仍然維持獲利表現。

在封城清零干擾逐步淡化下，6月營收已經回溫，下半年汽車供應鏈恢復正常，加上公司持續布局電動車趨勢，力拚下半年營運優於上半年。

另外，IKKA-KY以現金及股份交換方式，取得Sol-Plus及其旗下日本及泰國子公司100％股權，收購交割基準日暫定為2022年9月1日，收購案完成後Sol-Plus將成為IKKA-KY百分之百持股之子公司，Sol-Plus年營收規模約2000萬美金，明年完整認列營收及獲利，助攻IKKA-KY在2023年的營運。