瑞磁（ABC-KY，6598）表示，將參加26日登場的美國臨床化學年會暨臨床試驗醫學博覽會（AACC），展出自動化高通量分子診斷系統MDx3000、檢測17項腸胃道與20項呼吸道試劑（RPP）等主力產品，搶攻疫後時代各實驗室亟需擴增的多元傳染病檢測商機。

瑞磁表示，自有品牌GPP與RPP在美國市場累積了相當的忠實客戶，透過此次AACC學術會議與實體展的推廣，將持續展現旗下主力產品帶給客戶的使用綜效。

瑞磁表示，Luminex旗下腸胃道與呼吸道多元分子檢測產品在美國分別擁有8億、20億美元的目標市場規模，以及其多元檢測平台可持續擴增應用市場的特殊性。而瑞磁的自有品牌GPP與RPP與Luminex檢測項目相仿，但在自動化整合程度及檢測平台技術二大關鍵核心，則較Luminex更具有發展潛力。

另外，Luminex採用染劑混色的磁珠做為檢測平台，利用顏色光譜的差異，檢測300種目標為上限；瑞磁是採用二維條碼（數位）圖形的微型磁珠做為檢測平台，透過黑白相間的高解析度，可檢測多達4,096種目標，並且運用台灣半導體製程的量產效率，達到具有高精準度、高良率、高目標數之優勢。

瑞磁表示，看好自有品牌的市場前景，趁現階段客戶亟需擴充檢測項目，以及競爭對手銷售渠道處於整併期，全力加速銷售布局，在6月已成功新增三家大型實驗室客戶，完成儀器安裝並開始效能驗證。此外，25項真菌診斷套組ASR的委託驗證、免萃取新冠加流感七合一檢測試劑臨床收案進度亦皆符合預期。

瑞磁的產品開發策略是一年至少開發完成一種多元檢測產品，並在短期內累積超過100項多元檢測項目，期許在多元且高通量的精準檢測領域彎道超車國際大廠。