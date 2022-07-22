英利-KY(2239)公告子公司長春英利上半年業績預告，由於3月以來，公司所在地及全國各地新冠疫情反覆發生，防疫政策、交通物流受阻等因素，給公司產品交付帶來一定程度影響，上半年預估虧損4000萬到5500萬元人民幣，以英利-KY持股86.91％估算，將影響每股盈餘1.3到1.8元。

英利-KY去年公司受到晶片缺貨影響，今年則因為封控及供應鏈不順，產品產銷量未達預期，第一季虧損0.62億元，每股虧損0.53元。

第二季封控擴大，主要配套客戶的停產及供應鏈不暢，導致公司產品產銷量未達預期，子公司長春英利上半年預計虧損4000萬到5500萬元人民幣。

長春是英利-KY生產主要工廠，以持股86.91％估算，上半年將認列虧損3476萬～4780萬人民幣，恐怕第二季英利-KY仍是虧損情況。

不過，隨著大陸車市在解封後報復性反彈，市場銷售出現長紅，英利-KY 6月營收已經明顯反映市場需求，單月營收19.1億元，月增161.4％、年增5％，預期隨著車市反轉向上，下半年營運表現將大幅優於上半年。