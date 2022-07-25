中租-KY（5871）今（25）日公告6月單月自結合併稅後純益為23.9億元，攀今年次高，較去年同期成長20％，每股稅後純益（EPS）為1.56元，累計上半年合併稅後純益為新台幣141億元，年增34％，累計每股稅後純益（EPS）為8.87元。

中租-KY表示，若以營運地區別來看，台灣地區、大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長25％，15％及34％。若與5月相較，合併獲利月增4.5％，主要係整體營收略增且當月中國大陸業外認列稅務利益。