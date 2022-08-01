香港政府統計處1日公布最新統計，2022第二季GDP年增率為-1.4％，遠遜於市場預期的-0.2％，主要是對外貿易表現疲弱所致。

香港經濟日報報導，從GDP組成來看，私人消費開支在今年第二季與上年同期比較實質大致維持不變，而第一季則下跌5.8％。至於政府消費開支，繼今年第一季上升6.7％後，在第二季與上年同期相比實質上升13％。

在固定資本形成總額分，今年第二季與上年同期相比實質下跌3％，而第一季的跌幅為7.8％。此外，第二季的貨品出口總額與上年同期相比，跌幅高達8.6％，較第一季4.5％的跌幅加劇。

香港政府發言人表示，對比香港第一季GDP年增率為-3.9％，香港經濟在第二季有所改善，但改善程度較預期小。隨著疫情普遍改善和社交距離措施陸續放寬，加上政府各項支援措施的幫助，經濟活動略見恢復。然而，近期確診數字回升和金融狀況收緊，影響了第二季後期的復甦情況。

展望未來，香港經濟活動料將在下半年繼續恢復，但復甦程度將視乎疫情發展，以及金融狀況收緊對市民消費能力和氣氛的影響，消費券計劃和其他政府推出的支援措施應會繼續支持需求。