富采（3714）將於本月5日召開法說會，第二季受到大陸封城、俄烏戰爭衝擊，致單季營收表現不如預期，而各類消費性電子需求走弱，供應鏈陷入庫存調整風暴，晶電、隆達在筆電、顯示器、背光的相關應用雙雙超過45％，不僅上季財報有壓，市場也憂心第三季恐持續疲弱。

根據富采統計，今年第一季晶電應用在筆電、顯示器、背光的營收比重高達46％，電視背光也占5％，合計超過一半的營收來自消費性電子；而隆達電視背光更高達30％，筆電、顯示器、手機背光合計占48％，等於有高達78％的營收比重與消費性電子相關，從手機、筆電、電視等消費性電子需求均受到通貨膨脹衝擊，導致消費信心薄弱，終端品牌廠陸續示警庫存過高，庫存水位高達5～9個月庫存有待消化，供應鏈很難置身事外，市場憂心富采不僅上季營收表現差於預期，連第三季表現也可能受到拖累。

富采上季度營收達77.84億元，為掛牌以來歷史次低紀錄，相當於季減8.96％、年減16.84％，與第一季法說會上預估第二季營收可望持平的財測相較，低於市場預期，主要係受到中國大陸封城、俄烏戰爭所影響。

富采今年將資本支出提升至80億元，調高幅度達45％，儘管面板廠、晶圓代工廠商已經因應景氣驟變，凍結資本支出及延後新廠量產計畫，然富采日前表示，由於今年度的資本支出規劃均為中長期應用，因此仍會按照既定計畫投入資本支出，目前沒有調降資本支出的打算。

市場仍看好mini LED及Micro LED為明日之星，不過富采二大股東友達（2409）、群創（3481）仍難擋景氣下墜速度，第二季赤字均吃掉第一季獲利，衝擊面板雙虎上半年連袂由盈轉虧。