崑鼎(6803)多元布局效益顯現，第2季獲利創同期高，上半年EPS也刷新5年來同期新高，今日無畏台股下挫，股價力守平盤。

崑鼎第二季營收16.91億元，毛利率24.58%，營益率21.86%，歸屬母公司稅後淨利2.64億元，創同期新高，年增12.8%，EPS 3.78元。上半年營收32.79億元，毛利率24.51%，營益率21.84%，稅後盈餘4.92億元，年增10.27%，EPS7.05元，創五年來同期新高。

崑鼎廢棄物處理占營收約38%，售電收入占29%，焚化爐機電維護收入約16%，售電業務中，主要為焚化發電，目前共營運台灣、澳門共九座焚化發電廠，太陽能綠電約占9%。

崑鼎看好台灣積極發展綠電商機，太陽能光電業務成長飛快，近3年取得開發權利案量，平均年成長幅度約30％。崑鼎也積極在循環經濟領域深耕，無論是廢水管理、回收再利用、科技廢棄物回收再處理等，對今年營運都會做出貢獻。

崑鼎目前手中再生能源發電總量約15.4億度、污水廠處理總量約2,790萬噸、高科技廠廢異丙醇回收約1.1萬噸，法人樂觀預期，今年營收及獲利皆可望有機會突破歷史新高。