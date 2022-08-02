晶圓代工廠世界(5347)今（2）日召開線上法說，受惠營收及本業獲利續創新高，2022年第二季稅後淨利40.91億元、每股盈餘（EPS）2.98元，連6季改寫新高。累計上半年稅後淨利89.78億元、年增達86.45％，每股盈餘5.48元，亦雙創同期新高。

世界先進第二季合併營收153億元，季增13.41％、年增達50.66％，連10季創高，營業利益59.11億元，季增18.52％、年增達97.88％，與毛利率49.97％、營益率38.64％同步創高。稅後淨利48.86億元，季增19.43％、年增達87.81％，每股盈餘2.98元，連6季創高。

合計世界先進上半年合併營收287.92億元、年增達48.91％，營業利益108.99億元、年增達1倍，使毛利率49.22％、營益率37.82％，優於去年同期39.57％、28.13％。稅後淨利89.78億元、年增達86.45％，每股盈餘5.48元，全數改寫同期新高。

世界先進先前預期，在新台幣兌美元匯率平均29元假設下，預期第二季合併營收將介於152～156億元，約季增達12.7～15.6％，連10季改寫新高，毛利率續升至48.5～50.5％、營益率續升至37～39％，實際結果符合預期。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，由於客戶晶圓代工需求持續增加，第二季晶圓出貨量達約77.3萬片8吋約當晶圓，季增2.11％、年增8.26％。較佳的匯率、產品組合及平均售價（ASP），帶動毛利率持續提升。