美系外資針對愛普*(6531)出具最新研究報告，認為儘管其第二季財報表現不俗，但認為該結果不足以構成有效的積極催化，只是，外資也點出亮點，那就是看好愛普*的AI BU營收將呈現季增，且隨著加密貨幣挖礦客戶恢復拉入，動能可能會持續到第四季，故維持目標價365元、評等加碼。愛普*也將在今日舉辦法人說明會。

美系外資表示，愛普*第二季財報在毛利率、營業利益率支撐下，整體表現符合預期，惟受制於需求疲軟、宏觀不確定性等負面因素，故不認為該結果可以提供足夠的催化積極。

愛普第二季合併營收15.39億元，季減0.4%，年減5.8%，毛利率41.0%，季減5.7個百分點，年減5.0個百分點，營業利益4.58億元，季減14.4%，年減23.5%，單季歸屬母公司稅後淨利6.22億元，季增11.7%，年增36.4%，主要取自匯兌收益，而第二季以股票面額5元計算，單季每股淨利3.85元。

累計愛普今年上半年合併營收30.83億元，年增7.8%，毛利率43.8%，年減1.4個百分點，上半年營業利益9.93億元，與去年大致持平，上半年歸屬母公司稅後淨利11.79億元，年增46.1%，取自業外匯兌的加持，而以股票面額5元計算，愛普上半年每股淨利7.38元。

愛普*目前有兩大產品線，包括IoT BU以及AI BU，美系外資表示，展望第三季，預測愛普*營收季減少約6%、年減少28%，主要是由於物聯網需求疲軟，但積極的一面是，愛普*的AI BU營收將呈現季增，且隨著加密貨幣挖礦客戶恢復拉入，動能可能會持續到第四季，預測AI BU的營收貢獻比重將從第三季度的10%增長到21%，有利於帶動產品組合降低減少物聯網領域的負面影響，預計愛普*第三季毛利率將落在42.1%，相較第二季的41%成長，但相較去年同期的46.5%減少，維持目標價365元、評等加碼。