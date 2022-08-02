傳出美國眾議院長裴洛西可能訪台，台股今天盤中重挫逾300點，但國防概念股逆勢走揚，漢翔(2634)盤中逆勢上漲超過2％，來到一個月以來最高價位。

裴洛西是否抵台引發兩岸敏感神經，台股直接反映不確定因素，今天開低走低，跌幅擴大到2％。漢翔今年除了受惠航太產業復甦，還有軍機業務的大幅成長，今年營運表現強勁。

由於波音及空巴恢復客機量產，波音預計2022年底737-MAX單月生產35～40架，2023年底需求回到疫情前，單月生產將提升到40～45架；空巴單月生產單走道飛機60架以上，2023年單月生產提升到65架，法人預期漢翔2022年民用業務成長20％以上。

軍用業務部分，漢翔鳳展專案是將F-16A/B性能提升為F-16V案，由美國洛馬公司與漢翔公司，將空軍現有140架F-16構改為F-16V，加上匿蹤、新雷達和配備新武器，F-16V戰力提升為4.5代戰機。近來軍機使用頻率因巡防大增，對漢翔維修有利。

另外，高教機自製率達55％，今年交機數為8架，從2023年起17架，今年起營收貢獻大幅提升，高峰將落於2023～2024年，一年營收可貢獻80～100億元，除了高教機外，初教機預期為銜接高教機結束後的訂單，漢翔今年軍用營收將成長3成以上，明年可望維持高成長表現。