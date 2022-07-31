（15：30更新）雨勢升級，氣象局發布屏東豪雨，北北桃、新竹縣、苗中投雲、嘉義縣市、南高、宜花東大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（31日）屏東地區有局部大雨或豪雨發生的機率，南投、嘉義、東半部地區及高雄以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局也針對台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風。警戒範圍為台中市 霧峰區、太平區，南投縣草屯鎮、中寮鄉、國姓鄉。

1６縣市發布豪、大雨特報。(氣象局提供)

台中、苗栗有大雷雨。(氣象局提供)

同時氣象局發布高溫訊息，天氣高溫炎熱，今日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。宜蘭縣近山區或河谷、台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現。台北市、新北市盆地，基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市地區為黃色燈號，氣溫達36度以上。

氣象局表示，今天（31日）低壓帶持續接近，大環境為西南風，迎風面的中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨的天氣，午後各地山區有局部大雨發生的機率，請多留意；各地高溫可以來到33至36度，新竹以北、彰化、雲林及東半部局部地區易有36度以上高溫發生，尤其花蓮縱谷及臺東有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線強，外出活動請做好防曬工作並多補充水分。