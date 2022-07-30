豪大雨特報！11縣市防劇烈雷雨 一路到晚上 14:092022/07/30 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 午後對流發展，氣象局發布豪、大雨特報。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪、大雨特報。今新竹山區有局部大雨或豪雨機率；苗栗、台中、南投、南部地區及雲林、嘉義、花東山區，都有局部大雨，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。 下班注意！9縣市豪大雨特報 大雷雨轟炸6地 下班注意！10縣市豪大雨特報 這縣市雨最大 下班小心！全台11縣市大雨特報 大雷雨炸雙北 #豪大雨特報 #對流雲系 #雷雨 #天氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超級月亮引大潮！明起三地「早晚都有雨」 花蓮恐破38度 20:542022/07/13 生活 雷雨來了！烏雲密布 全台13縣市大雨特報 13:182022/07/07 生活 南方雲系雨彈轟炸 5縣市大雨特報 12:482022/07/14 生活 雷雨彈開炸！7縣市大雨特報 注意雷擊 12:522022/07/17 生活 雨神午後突擊！氣象局發布6縣市大雨特報 16:142022/07/28 生活 午後強降雨開轟！6縣市大雨特報 雷擊注意 15:532022/07/10 生活 多喝水別中暑！明雙北高溫飆36度 午後暴雨區域曝 20:532022/07/19 生活 金門雷雨彈 創近3年單日最大降雨量 民眾驚呼：像用倒的 15:132022/07/06 生活 不斷更新》桃園升級豪雨！18縣市豪、大雨特報齊發 14:462022/07/19 生活 不斷更新》雨彈轉移！6縣市大雨 這地區雷雨轟1小時 13:512022/07/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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