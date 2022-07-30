對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪、大雨特報。今新竹山區有局部大雨或豪雨機率；苗栗、台中、南投、南部地區及雲林、嘉義、花東山區，都有局部大雨，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。