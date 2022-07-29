中央氣象局發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（29）日晚至明（30）日桃園及新北市地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至 23 時 45 分；請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，警戒區域：新北市、桃園市。氣象局表示，今日各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，高溫普遍都來到33到35度，最高溫出現在花蓮富源的38.7度；低壓帶接近，大環境轉不穩定，午後熱對流發展旺盛，南高屏地區今天也發生局部性大雨。

氣象達人彭啟明稍早也在臉書發文表示，「現在台北大雨中！在外面的朋友要留意了！有被大雨困住的人嗎？回報一下！」貼文一出後，許多網友紛紛留言回報天氣狀況，「永和區大雨還有雷聲」、「板橋目前雨下滿大」、「新莊剛起雷」、「萬華下雨」、「我被困在家裡，三重雨超大」。