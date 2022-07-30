［戴老師說天氣時間］大低壓帶下週接近，未來一週天氣如何變化，告訴你最真實的天氣。

受到低壓帶接近影響，各地天氣變得不穩定，明（31）日中南部將有不定時降雨，其他地區則為午後雷陣雨為主。而下周一至下周三（8/1-8/3）水氣最為豐沛，尤其南台灣要特別留意，出門一定要記得帶傘。

氣象主播戴立綱表示，明日低壓帶持續接近，風場轉吹西南風，迎風面的中南部地區整天不定時有降雨情形出現，南投、嘉義、中南部、高屏山區要特別注意午後陣雨，山區容易起霧；其他地區則為多雲到晴，北部、基隆、宜蘭天空中的雲量偏多，偶爾會出現零星降雨。

中央氣象局預報員葉致均指出，下周一至下周四（8/1-8/4）受到低壓帶影響，有局部短暫陣雨及雷雨，其中水氣最多的時間為下周一至下周三（8/1-8/3），中南部跟東南部要注意可能會有大雨來襲。

雖然下周四（8/4）水氣略減，但午後各地仍有局部大雨機率，一直到下周五、六（8/5、8/6）低壓帶遠離，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

另外，氣象局也提醒，今晚開始至明天，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖易有長浪發生。而第5號颱風桑達已經逐漸遠離台灣，並不會直接影響天氣。

氣溫方面，明日各地高溫可以來到33至36度，新竹以北、彰化、雲林及東半部局部地區易有46度以上高溫發生，尤其花蓮縱谷及臺東有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線較強。