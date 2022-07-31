男子帶家人去溪邊戲水避暑，卻見到兩派人馬丟石頭大亂鬥。（翻攝自臉書爆廢公社）

炎炎夏日，不少民眾會選擇到溪邊戲水、避暑，然而，就有網友拍下樹林大豹溪16人大亂鬥畫面，兩派人馬不僅互毆，還撿起地上的石塊互丟，彷彿退回到「石器時代」的戰爭場面；網友看完影片也直呼，這群人可以往橋上掛的布條指示「垃圾集中區請往右移動」。

有男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳57秒影片，他表示攜家帶眷到山上避暑，溪邊戲水，卻遇到大亂鬥；從原PO影片可見，一群裸上身男子，有兩派約有16人在大豹溪邊互毆，甚至還拿起石頭見人就丟，場面非常混亂，有幾名男子疑似被石頭敲中，重心不穩的摔倒，雖然，有2、3名女子試圖要阻擋雙方，但勸阻無效，而且還不小心被亂石敲中，大亂鬥的場面也被一旁其他戲水民眾看見，紛紛拿起手機錄影。

影片一出，網友紛紛留言表示「摩登原始人耶」、「又是外勞」、「這種丟石頭的，通常都會丟到自己人」、「現在都這麼厲害，開眼界了」、「石器時代的戰爭」、「溪邊大亂鬥」、「一堆猴子失控了」、「這是在花果山嗎？」、「投石器正在生產中，請稍後」、「農曆七月群魔亂舞啦」、「消暑盃自由搏擊格鬥大賽？」。

另外也有眼尖網友看見影片中紅色布條寫著「垃圾集中區」畫著往右箭頭，也笑翻一票網友「橋上不是有貼布條，垃圾集中區」、「麻煩全到垃圾集中區集合」、「垃圾集中區喔」、「垃圾集中區請往右移動」。