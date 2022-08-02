磨床大廠福裕第二季本業獲利，又有新台幣匯率貶值認列匯兌收益挹注，可望擺脫第一季每股虧損0.01元的局面。由於寶徠建設攜手清景麟建築團隊董事長林聰麟轉投資的麟居投資、自然人劉芳君，以每股現金24.6元，總計出資3.936億元，公開收購福裕20.8％股權，公開收購期間7月26至8月15日，2日股價相對台股大跌，呈現相對抗跌走勢。

寶徠原本計畫以每股24.6元，公開收購福裕股票3,850張，公開收購比例5.01％、7月下旬新增麟居投資及劉芳君兩位公開收購者，其中麟居投資預計持有福裕10.8％股權，劉芳君預計公開收購福裕5％，公開收購16,000張，持股上限20.81％，下限公開收購張數修正為3,845張，持股比例仍維持5.01％。

福裕上週五（7月29日）已針對這項公開收購案，召開審議委員會及董事會，會中評估寶徠建設揪團公開收購福裕的現金，所需資金來源係以自有資金、銀行借款及股東往來支應，做出股東應審慎評估，自行決定是否參與應賣。自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。

福裕審議委員會針對寶徠建設表示其關係企業未來會增加與福裕在工具機產業上合作，表達持正面態度，亦樂見各產業投入支持工具機產業之發展，為工具機產業挹注更多能量。其次，福裕仍會堅持維持工具機產業之本業經營，對客戶、協力廠商及員工之權益維持不變。

福裕強調，公司接班人及各部門重要管理階層之接班規劃均已培養多年，福裕未來仍會致力於工具機產業之研究及發展，期能帶動工具機產業更臻高峰。