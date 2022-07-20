高雄的清景麟建築團隊，攜手台北的寶徠建設（1805），將花費3.93億元，比20日收盤22.55元，溢價約9.09％的每股24.6元，公開收購台中的工具機廠福裕（4513）的20.81％股權，預計8月中旬完成收購動作，未來福裕營運仍先以工具機本業為主，再伺機轉型跨入房地產市場。

寶徠建設20日發佈重訊指出，清景麟建築團隊董事長林聰麟轉投資的麟居投資，將攜手寶徠建設及自然人劉芳君等，以每股現金24.60元，總共3.93億元，公開收購福裕事業20.8％股權。

福裕事業也在20日同步發佈重訊，說明該公開收購案，該公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告的公開收購申報書副本、公開收購說明書、以及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定辦理。

福裕20日收盤價的22.55元，此公開收購價24.60元，等於是溢價9.09％。

據了解，此一收購案，麟居投資買進持股約10.8％，寶徠建設則買進持股5.01％及劉芳君約5％。預定在今年8月中旬完成收購作業。